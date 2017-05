Record pe Everest: O indianca a urcat de doua ori intr-o saptamana pe cel mai inalt varf din lume

''Anshu a atins varful Everestului astazi la 08:00 (02:15 GMT), pentru a doua oara in acest sezon, stabilind un nou record'', a spus Dawa Lama de la Dream Himalaya Adventures.





Anshu Jamsenpa, 37 de ani si mama a doi copii, a ajuns la 16 mai pe varful celui mai inalt munte din lume (8.848 m) si nu a luat decat o scurta pauza inainte de incepe o noua ascensiune. Ea a primit inainte de expeditia sa binecuvantarea lui Dalai Lama, liderul principalei ramuri a budismului tibetan, scrie AFP.





Recordul anterior pentru dubla ascensiune a Everestului de catre o femeie in acelasi sezon, certificat de Guinness Book of Records, a fost stabilit in 2012 de alpinista nepaleza Chhurim Sherpa.





Anshu Jamsenpa a urcat deja pe Everest de cinci ori. Ea a avut intentia de a reface expeditia in 2014, dar sezonul a fost anulat dupa moartea a 16 ghizi nepalezi intr-o avalansa. O alta incercare a fost anulata in 2015 dupa un violent seism care a ucis aproape 9.000 de oameni in tara si a declansat o avalansa imensa de pe Everest, omorand 18 persoane in tabara de baza.





Saptamana trecuta, alpinista nepaleza Lhakpa Sherpa a batut propriul record pentru cele mai multe expeditii realizate de o femeie pe varful Everestului, pe care l-a urcat pentru a opta oara.