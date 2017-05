VIDEO Un consilier alui Hillary Clinton a publicat un clip in care se vede cum democrata se antrena sa evite o imbratisare a lui Trump

Philippe Reines, consilier al lui Hillary Clinton, a publicat un videoclip amuzant, in care juca rolul lui Donald Trump intr-o dezbatere de antrenament pentru democrata. In videoclip, acesta incearca sa o imbratiseze fortat pe prezidentiabila democrata si glumeste ca aceasta se antrena pentru a evita o imbratisare din partea lui Donald Trump, relateaza CNN, citata de News.ro.

"Nu e usor sa eviti o imbratisare nedorita din partea lui Trump, uneori ai nevoie de antrenament... Acesta e momentul meu favorit din pregatirea dezbaterii (9/24/16)", a scris Reines intr-o postare pe Twitter.

Acesta a atasat postarii un videoclip in care democrata repeta introducerea sa la o dezbatere prezidentiala, atunci cand el s-a apropiat si a incercat sa o imbratiseze pe Hillary Clinton.

Candidata democrata fuge in gluma de Reines, in timp ce membrii campaniei sale rad de intreaga situatie.

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice...



A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa