Trump jubileaza dupa ce a semnat in Arabia Saudita acorduri de 380 miliarde de dolari: A fost o zi minunata

"Cele doua tari au semnat o serie de acorduri. Valoarea investitiilor depaseste 380 de miliarde de dolari", a spus Jubeir intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul de stat american Rex Tillerson.Potrivit agentiei oficiale saudite SPA este vorba de 34 de intelegeri in diferite domenii precum apararea, petrolul sau transporturile aeriene.Vorbind cu jurnalistii dupa o ceremonie oficiala, Trump a spus ca a fost fost o "zi minunata", transmite Reuters.Presedintele american si a vorbit despre "sute de miliarde de dolari investiti in Statele Unite si in locuri de munca, locuri de munca, locuri de munca. Asa ca vreau sa multumesc intregului popor din Arabia Saudita". Trump si-a inceput primul turneu prezidential extern cu o vizita in Arabia Saudita , unde a fost primit cu caldura.Trump si Regele Salman au parut ca se inteleg bine, discutand fara translator. La palatul sau, suveranul saudit l-a decorat cu medalia Regelui Abdulaziz, cea mai inalta distinctie civila a tarii.Printre intelegerile semnate se afla si una de peste 100 de miliarde de dolari prin care Arabia Saudita va cumpara arme din Statele Unite.De asemenea, gigantul petrolier national Saudi Aramco a semnat acorduri in valoare total de 50 miliarde de dolari cu companii americane, acestea fiind parte a strategiei Regatului de a-si diversifica economia dincolo de exporturile de petrol, potrivit directorului executiv al Aramco.