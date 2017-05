Circa 5.000 de migranti, salvati in doua zile din Mediterana

Trupul neinsufletit al unui migrant a fost gasit de Garzile de coasta italiene, care au anuntat un nou bilant al ultimei serii de operatiuni de salvare.





In urma interventiilor care au avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in total 2.100 de persoane au fost salvate cu ajutorul a 17 ambarcatiuni. Un prim bilant anunta vineri dupa-amiaza salvarea a 1.500 de persoane.





Joi, 2.900 de migranti au fost salvati: 2.300 dintre ei, gasiti in apele internationale, au ajuns in Italia, in timp ce alti 580, ramasi in apele libiene, au fost dusi inapoi in Libia.

Un clip video al Grazii de Coasta italiene arata rutina salvarii migrantilor din apele Mediteranei: