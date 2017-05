Donald Trump, primit foarte bine in Arabia Saudita. Regatul va cumpara arme de 100 mld dolari din SUA

In timp ce in Statele Unite continua controversele pe tema sa, Donald Trump si-a inceput primul turneu prezidential extern cu o vizita in Arabia Saudita, unde a fost primit cu caldura, ceea ce a mutat atentia de la furtuna politica declansata de concedierea directorului FBI, James Comey, scrie Reuters.





Regele saudit Salman bin Abdulaziz l-a primit pe covorul rosu dupa ce a coborat din Air Force One, strangand mana Melaniei Trump si calatorind in limuzina presedintelui SUA.

Great to be in Riyadh, Saudi Arabia. Looking forward to the afternoon and evening ahead. #POTUSAbroad pic.twitter.com/JJOra0KfyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 May 2017

Aceasta primire a fost mai calduroasa decat cea primita de Obama, vazut in regatul saudit ca prea moale in problema Iranului si ezitant in privinta Siriei.





Turneul lui Trump in Arabia Saudita, Israel, Italia, Vatican si Belgia a fost prezentat de Casa Alba ca o ocazie de a vizita locurile sacre ale celor trei religii majore din lume si, in acelasi timp, de a se intalni cu lideri arabi, israelieni si europeni.





Trump si Regele Salman au parut ca se inteleg bine, discutand fara translator. La palatul sau, suveranul saudit l-a decorat cu medalia Regelui Abdulaziz, cea mai inalta distinctie civila a tarii.

Dupa ce vor participa la un banchet regal, Trump si Salman vor avea discutii private si vor participa la ceremonia de semnare a mai multor intelegeri economice, inclusiv un acord de 100 de miliarde de dolari prin care Arabia Saudita cumpara arme din Statele Unite.





De asemenea, gigantul petrolier national Saudi Aramco va semna acorduri in valoare total de 50 miliarde de dolari cu companii americane, acestea fiind parte a strategiei Regatului de a-si diversifica economia dincolo de exporturile de petrol, potrivit directorului executiv al Aramco.





Trump urmeaza sa tina duminica un discurs la Riad prin care sa indemne musulmanii sa lupte ipotriva militantilor islamisti. De asemenea, el va participa la un summit al liderilor din Golful Persic.





Un inalt oficial saudit a declarat ca un centru digital ce va monitoriza activitatile Statului Islamic si ale altor grupari militante va fi inaugurat duminica, pentru a coincide cu vizita lui Trump.