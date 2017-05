UPDATE Hassan Rouhani este presedintele reales al Iranului. Acesta a obtinut 57% din totalul voturilor exprimate

Televiziunea de stat iraniana l-a felicitat pe presedintele Hassan Rouhani pentru ca a fost reales, inca de dinainte de a fi numarate toate voturile, diferenta dintre el si Raisi fiind la ora respectiva de peste 7 milioane de voturi.

La numaratoarea partiala, Rouhani avea, potrivit Reuters, 22,8 milioane de voturi, in timp ce Raisi a obtinut 15,5 milioane, din 39,9 milioane de voturi numarate, a spus Ministrul de Interne, care a a subliniat ca inca mai sunt de numarat.





Pentru un presedinte care si-a inceput primul mandat in centrul spectrului politic islamic, Hassan Fereydoun Rouhani, in varsta de 68 de ani, s-a plasat ferm in stanga, alaturi de reformisti.





In campania sa electorala pentru cel de-al doilea mandat, el a promis un Iran moderat si orientat catre exterior, in contrast puternic cu viziunea rivalului sau, Ebrahim Raisi, cleric si judecator.





El a avertizat iranienii ca o singura decizie gresita ar putea ingropa tara in razboi. Aceasta a fost o referire la Raisi, care nu este impresionat de intelegerea nucreara pe care presedintele Rouhani a incheiat-o cu puteri mondiale - o intelegere care a eliminat o amenintare serioasa de razboi.





Rouhani a promis, de asemenea, sa revigoreze economia lenta, sa extinda libertatile individuale si politice, sa-si indeparteze tara de ideile extremiste, sa asigure egalitatea intre barbati si femei, sa extinda accesul la internet si, in general, Iranul sa fie orientat spre exterior, scrie BBC

"Din totalul de 41,2 milioane de voturi exprimate, Rouhani a obtinut 23,5 ... si a castigat alegerile", a declarat ministrul de Interne Abdolreza Rahmanifazli. Rivalul lui Rhehani Ebrahim Raisi a obtinut 15,8 milioane de voturi, a spus el.