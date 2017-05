Avocatii Casei Albe au inceput sa se documenteze cu privire la procedura de punere sub acuzare a lui Donald Trump pentru obstructionarea justitiei

Avocatii Casei Albe au inceput vineri sa se documenteze cu privire la procedura de punere sub acuzare a presedintelui american Donald Trump, pentru a fi pregatiti in eventualitatea initierii unei asemenea proceduri impotriva sefului Statelor UNite ale Americii, arata surse prezidentiale contactate de catre jurnalistii CNN, potrivit News.ro.

Oficialii prezidentiali cred ca presedintele se bucura in continuare de sprijinul aliatilor republicani, iar o procedura de punere sub acuzare nu este in acest moment pe masa discutiilor din Congres.

Chiar si democratii au incercat sa calmeze discutiile cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui republican, care a jonglat de la un scandal la altul in ultima saptamana, incepand cu demiterea neasteptata a directorului FBI, divulgarea unor informatii secrete diplomatilor rusi invitati in Biroul Oval si publicarea unui raport a lui James Comey, in care acesta sustine ca Trump i-a cerut din februarie sa renunte la investigatia care-l vizeaza pe Michael Flynn.

Insa, avocatii administratiei s-au consultat in ultima saptamana cu mai multi experti in procedura punerii sub acuzare a presedintelui Statelor Unite.

Consilierul Don McGahn a pus la indoiala aceste pregatiri pentru o procedura de punere sub acuzare, sustinand ca nu ar autoriza o asemenea activitate a avocatilor de la Casa Alba.

Asociatii presedintelui au inceput sa discute despre angajarea unor avocati personali pentru Donald Trump.

Presedintele american, Donald Trump, a negat joi ca ar fi incercat sa intervina in investigatia FBI privind o eventuala ingerinta a Moscovei in alegerile prezidentiale din noiembrie trecut, in care a invins-o pe democrata Hillary Clinton, transmit AFP si EFE.

"Intr-un moment sau altul, i-ati cerut in vreun fel directorului FBI, James Comey, sa inchida sau sa incetineasca o ancheta referitoare la Michael Flynn si...?", l-a intrebat un jurnalist pe Donald Trump, intr-o conferinta de presa sustinuta la Casa Alba cu omologul sau columbian, Juan Manuel Santos.

"Nu, nu. Urmatoarea intrebare?", l-a intrerupt pe ziarist presedintele american, potrivit Agerpres.