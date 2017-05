Rebelii din Yemen au lansat o racheta balistica asupra Riadului inaintea sosirii lui Donald Trump

Apararea antiaeriana a doborat racheta deasupra unei zone nelocuite, la 180 de kilometri la sud-est de riad, arata un comunicat al coalitiei internationale condusa de Arabia Saudita.

Atacul a fost anuntat initial de agentia oficiala de presa a rebelilor, care au precizat ca a fost vorba de o racheta Burkan-1.

Inainte de confirmarea oficiala de la Riad, televiziunea saudita Al-Arabiya a relatat ca fortele coalitiei arabe bombardeaza masiv o baza de rachete din apropierea capitalei yemenite Sanaa, controlata de fortele siite houthi.

Coalitia statelor arabe din zona Golfului Persic sprijina revenirea la putere a guvernului legitim din Yemen, in incercarea de a limita rolul Iranului in regiune, scrie Agerpres. Sub presedintia lui Trump, Washingtonul ia in considerare extinderea sprijinului pentru coalitie, fara implicare militara. Fostul presedinte Barack Obama a redus rolul Statelor Unite in conflictul din Yemen, din cauza numarului tot mai mare de victime civile.

Donald Trump urmeaza sa faca sambata la Riad prima escala din primul sau turneu international, in cadrul caruia mai sunt programate vizite in Israel, la Vatican si la Bruxelles.