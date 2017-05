NYT: Trump le-a spus lui Lavrov si Kisliak ca destituirea "nebunului" de Comey a slabit presiunea anchetei

"M-am confruntat cu o mare presiune din cauza Rusiei. A fost inlaturata", le-a spusTrump."Eu nu sunt anchetat", a adaugat seful statului.Conversatia, care a avut loc intr-o intalnire pe 10 mai - la o zi dupa destituirea lui Comey -, consolideaza ideea potrivit careia Trump l-a dat afara pe Comey in primul rand din cauza investigatiei Biroului Federal de Investigatii (FBI) cu privire la o posibila complicitate intre membri ai campaniei sale si agenti rusi, comenteaza NYT, potrivit news.ro Trump a recunoscut de altfel acest lucru intr-un interviu pentru un post de televiziune, insa Casa Alba a oferit alta justificare destituirii.Documentul de la Casa Alba cu aceste declaratii are la baza note luate in Biroul Oval si a fost pus in circulatie ca versiunea oficiala a intalnirii.Un oficial a citit din acest document pentru NYT, iar un al doilea oficial a confirmat liniile mari ale discutiei, scrie ziarul.Sean Spicer, un purtator de cuvant al Casei Albe, nu a contestat aceasta relatare.El afirma, citat intr-un comunicat, ca James Comey a exercitat o presiune inutila asupra capacitatii presedintelui de a avea schimburi diplomatice cu Rusia in probleme precum situatia din Siria, Ucraina si cu privire la Statul Islamic."Dandu-se in spectacol si politizand investigatia cu privire la actiunile Rusiei, James Comey a creat o presiune inutila asupra capacitatii noastre de a ne angaja si negocia cu Rusia", a spus Spicer."Ancheta ar fi continuat oricum si, evident, terminarea (contractului de munca al) lui Comey nu ar fi oprit-o. Inca o data, adevaratul subiect este ca securitatea noastra nationala a fost subminata de divulgarea unor conversatii private si extrem de clasificate", a adaugat el.La o zi dupa concedierea lui Comey, Trump l-a primit pe ministrul rus de Externe Serghei V. Lavrov, in Biroul Oval, impreuna cu ambasadorul rus in Statele Unite Serghei I. Kisliak.Aceasta intalnire a declansat o furtuna, saptamana aceasta, dupa ce NYT a dezvaluit ca Trump a divulgat informatii despre o operatiune israeliana in lupta impotriva terorismului.Un al treilea oficial guvernamental, la curent cu intalnirea, l-a aparat pe presedinte.Potrivit acestui oficial, Trump a folosit o tehnica de negociere atunci cand i-a spus lui Lavron despre "presiunea" la care era supus.Ideea, sugereaza oficialul citat, era sa le induca un sentiment de obligatie oficialilor rusi si sa obtina astfel concesii de la Lavrov - cu privire la Siria, Ucraina si alte probleme -, spunand ca amestecul rus in alegerile de anul trecut i-a creat probleme politice imense.Presedintele a insistat ca acest amestec nu a influentat rezultatul scrutinului, dar a devenit o adevarata bata pentru adversarii sai.