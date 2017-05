Fostul congresmen Anthony Weiner a pledat vinovat in dosarul deschis pentru ca a trimis mesaje obscene unei adolescente

Fostul congresmen american Anthony Weiner a plans vineri, cand a pledat vinovat in fata unui tribunal federal ca a trimis mesaje cu continut sexual unei adolescente, punand astfel capat unui anchete cu privire la scandalul "sexting" care a jucat rol important in alegerile prezidentiale de anul trecut din SUA, relateaza Reuters.

Un Weiner in lacrimi, asa il descrie Reuters, cand a pledat vinovat in fata judecatorului districtual Loretta Preska, in New York.

"Am o boala, dar nu am scuza", a spus Weiner, cerandu-i iertare fetei de 15 ani careia i-a trimis mesaje cu continut sexual explicit, anul trecut.

Acuzatia de transfer de material obscen catre un minor prevede o pedeapsa maxima de 10 ani in inchisoare, dar Weiner probabil va primi mai putin spun sursele citate. In cadrul acordului sau de pledoarie, procurorii federali au spus ca iau in considerare un termen cuprins intre 21 si 27 de luni "corect si adcvat".

Judecatorul de circumscriptie din SUA, Denise Cote, va determina pedeapsa lui Weiner la sentinta sa din 8 septembrie.