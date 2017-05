Negocierile pentru Brexit vor incepe oficial pe 19 iunie

Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, vrea ca negocierile sa inceapa pe 19 iunie, la 11 zile dupa alegerile legislative din Regatul Unit, relateaza News.ro, care citeaza Guardian.

Oficialul ar fi discutat aceasta propunere cu lideri ai institutiilor europene de la Bruxelles, saptamana trecuta.





Oficialii UE nu au discutat, insa, aspectele logistice cu Marea Britanie, din cauza disputei in curs cu Guvernul Theresei May, care a blocat o revizuire programata a bugetului Uniunii.

Bruxelles-ul a anulat planurile pentru "discutii pre-negocieri", in cursul carora ar fi urmat sa fie discutate cum vor avea loc negocierile, dupa ce Londra si-a exercitat dreptul de veto asupra rectificarii bugetului UE, pentru a acorda prioritate unor domenii precum criza migratiei.

Guvernul britanic a explicat ca, dupa ce a convocat alegeri generale, nu mai poate lua decizii-cheie.

Blocul comunitar vrea ca negocierile sa se imparta in cicluri de cate patru saptamani, fiecare concentrandu-se pe cate un dosar: in prima saptamana ar urma sa aiba loc pregatirea politica, urmata de o saptamana in care ar urma sa fie dezvaluite documente.

In a treia saptamana, Barnier si ministrul britanic pentru Brexit desemnat dupa alegeri se vor intalni, la Bruxelles si la Londra. Prima discutie ar putea avea loc in cladirea Europa, nou deschisa, unde se desfasoara summiturile UE.

In ultima saptamana a fiecarui ciclu, Barnier va informa cei 27 de membri UE si Parlamentul European despre rezultatul negocierilor.

Prioritatile vor fi drepturile cetatenilor, factura Brexit si granita cu Irlanda, iar Barnier spera la acorduri in acest sens pana la sfarsitul anului.