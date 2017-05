Fondatorul Wikileaks, dupa ce Suedia a renuntat la acuzatiile de viol: Nu iert si nu uit

Fondatorul Wikileaks, Julian Assange, a scris pe Twitter, dupa ce Suedia a renuntat la acuzatiile de viol, ca nu va "ierta" si nu va "uita" ca a fost retinut retinut fara nicio acuzatie, in timp ce copiii lui au crescut si numele lui a fost calomniat.

"Retinut timp de 7 ani fara nicio acuzatie, in timp ce copiii mei au crescut si numele meu a fost calomniat. Eu nu iert si nu uit", a scris Julian Assange pe Twitter.

Procurorii suedezi au anuntat vineri ca renunta la investigatia preliminara privind acuzatia de viol la adresa lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, punand astfel capat unei batalii legale de sapte ani.

Assange, 45 de ani, traieste in ambasada Ecuatorului din Londra din 2012, el refugiindu-se acolo pentru a evita extradarea in Suedia in privinta acuzatiei de viol, pe care el o respinge.

Potrivit avocatului sau, Juan Branco, fondatorul Wikileaks va cere azil politic in Franta.