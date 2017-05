Guvernul italian obliga parintii sa-si vaccineze copii / In Romania si Italia sunt cele mai mari epidemii de rujeola

Copii de pana la 6 ani vor trebui imunizati pentru a fi primiti la gradinita, iar parintii care isi trimit copii la scoala dupa aceasta varsta fara sa ii vaccineze vor fi pasibili de amenzi.Vaccinurile impotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, varicelei si meningitei, care erau pana acum doar recomandate, devin oblgatorii, a spus premierul Paolo Gentiloni."Lipsa luarii masurilor necesare timp de mai multi ani si raspandirea teoriilor anti-stiintifice, mai ales in ultimele luni, au dus la reducerea protectiei", a declarat Gentiloni intr-o conferinta de presa.Legea obliga si la vaccinarea impotriva poliomielitei, difteriei, tetanosului, hepatitei B, tusei convulsive si hemofiliei B.Institutul italian pentru sanatate a avertizat in aprilie ca scaderea vaccinarii a dus la o epidemie de rujeola.Institutul a inregistrat 2.395 de cazuri de rujeola pana acum in 2017, comparativ cu circa 840 in tot anul 2016 si 250 de cazuri in 2015. Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca epidemia de rujeola din tara noastra reprezinta o "catastrofa" si ca este de parere ca vaccinarea trebuie sa se faca obligatoriu.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 28 aprilie, de la debutul epidemiei, este de 5.119.Numarul persoanrelor care au murit din cauza rujeolei a ajuns la 26, a anuntat, miercuri, ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Romania si Italia au fost indemnate la inceputul lunii trecute de Organizatia Mondiala a Sanatatii sa ia masuri in privinta epidemei de rujeola.