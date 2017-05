Ministrul german al sanatatii: Omenirea risca sa se intoarca la era dinaintea penicilinei din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice

Vorbind inaintea primei reuniuni a ministrilor sanatatii din Grupul celor 20 de economii dezvoltate si in curs de dezvoltare, Hermann Groehe a spus ca este nevoie de mai multa colaborare pentru a minimiza riscul reprezentat de posibile pandemii."Nu trebuie sa existe o revenire la era pre-penicilina", a declarat el pentru Reuters intr-un interviu publicat cu o zi inainte de inceperea reuniunii."Ar fi o evolutie dramatica daca o arma atat de importanta impotriva agentilor patogeni periculosi ne-ar fi luata... (Asta ar insemna) ca am putea pierde o arma chiar si impotriva unei boli infectioase minore'', a spus Groehe.Decenii de supra-prescriptie, de exemplu pentru a accelera inmultirea si cresterea animalelor sau pentru a trata boli umane impotriva carora antibioticele nu au efect, au condus la dezvoltarea unor tulpini rezistente ale multor bacterii.Un raport al Uniunii Europene de anul trecut a constatat ca noi tulpini rezistente de bacterii au fost responsabile pentru mai mult de 25.000 de decese pe an doar in blocul celor 28 de natiuni.