Assange va cere azil politic in Franta

"Va fi responsabilitatea Frantei sa ii ofere azil politic", a spus avocatul."Julian Assange va incerca acum sa iasa din Ambasada Ecuadorului la Londra si sa ceara, in special Frantei, sa faca un gest pentru a-l primi si sa ii ofere azil, pentru a-l apara de urmarirea (in justitie - n.r.) care il vizeaza in Statele Unite", a adaugat el.In iunie 2015, Assange i-a cerut intr-o scrisoare deschisa lui Francois Hollande sa il primeasca in Franta, invocand un "gest umanitar".In scrisoare, el afirma ca sanatatatea sa fizica si mentala este in pericol, dupa mai multe de trei petrecuti in sediul Ambasadei Ecuadorului. Cererea sa a fost respinsa de Elysee."Situatia lui Assange nu prezinta un pericol imediat. In plus, el face obiectul unui mandat de arestare european", a explicat atunci Presedintia franceza.Politia din Londra a anuntat vineri ca Assange este vizat de un al doilea mandat de arestare, pentru ca a incalcat termenii eliberarii pe cautiune, si ca va fi retinut daca va iesi din Ambasada.