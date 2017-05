"Trebuie sa ne asteptam ca am putea avea 200.000-250.000 de cazuri peste sase luni, pe langa celelalte 50.000 de cazuri pe care le-am inregistrat deja", a spus Nevia Zagaria, reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Yemen."Puteti intelege ca, cu acest numar, pretul pe care il vom plati in termeni de vieti va fi extrem, extrem de ridicat", a continuat acesta.