UPDATE Suedia renunta la investigarea acuzatiei de viol din cauza careia Assange s-a refugiat in ambasada Ecuadorului / Politia londoneza spune insa ca il aresteaza daca paraseste reprezentanta diplomatica

"Procurorul sef Marianne Ny a decis astazi sa opreasca investigatia preliminara privind acuzatia de viol in privinta lui Julian Assange", a transmis procuratura printr-un comunicat de presa.Assange, 45 de ani, traieste in ambasada Ecuatorului din Londra din 2012, el refugiindu-se acolo pentru a evita extradarea in Suedia in privinta acuzatiei de viol, pe care el o respinge.Fondatorul Wikileaks a postat pe contul sau de Twitter, dupa anuntul procurorilor, o fotografie cu el zambind:Politia britanica a anuntat ca acesta tot va fi arestat daca iese din ambasada.“Curtea din Westminster a emis un mandat pentru arestarea lui Julian Assange dupa acesta nu s-a predat instantei pe 29 iunie 2012. Serviciul Metropolitan de Politie este obligat sa aplice mandatul daca el paraseste ambasada””, se spune intr-un comunicat al politiei londoneze.