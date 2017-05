Marea Britanie iese din UE, dar are nevoie de mai multi imigranti pentru a evita o catastrofa economica

Raportul spune ca productivitatea scazuta a Marii Britanii, populatia imbatranita si productivitatea scazuta in zonele cheie, cum ar fi NHS (Serviciile nationale de sanatate), arata ca va fi nevoie de migratie neta de 200.000 anual.Documentul, sustinut de trei grupuri mari de angajatori, critica laburistii si conservatorii care refuza sa fie sinceri referitor la nevoia pe care o are Regatul Unit de imigranti.Acesta avertizeaza ca daca Marea Britanie refuza sa fie flexibila cu resursa de munca, s-ar putea confrunta cu o crestere lenta la nivel economic asemanatoare cu cea a Japoniei.Conservatorii au reafirmat ca obiectivul lor este de a limita migratia neta la zeci de mii, promitand sa dubleze costurile unui angajator de a angajaun muncitor valificat din strainatate.Potrivit studiului, criza de pe piata fortei de munca va deveni acuta daca ministerele nu dau semnale ca este nevoie de imigranti.Astfel, chiar si cu o varsta de pensionare mai inaintata, Marea Britanie are nevoie de o migratie de 130.000 pe an pentru a mentine populatia activa la nivelul actual."Rata de dependenta - numarul persoanelor in varsta de munca (16-64 ani) fata de cele de peste 65 de ani - se inrautateste. Intre anii 1950 si 2015, aceasta a scazut de la 5,5 la 3,5. Numai cresterea recenta a migratiei nete a impiedicat-o sa scada si mai precipitat", arata raportul."Intre anii 2000-2050, numarul de persoane cu peste 65 de ani se va dubla, in timp ce numarul celor peste 85 de ani va fi cvadruplu. Populatia activa va trebui sa se dubleze pentru a mentine raportul la nivelul actual", avertizeaza raportul.Totodata, acesta mai previzioneaza ca doar zona serviciilor sociale, a construnctiilor si a serviciilor de ingrijire vor necesita un numar suplimentar de 47.000 de lucratori migranti pe an, mai mult decat migratia actuala a lucratorilor calificati.