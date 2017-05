VIDEO O inregistrare arata cum Erdogan se uita la bodyguarzii sai care bateau protestatari din Washington

New video shows Turkey's Erdogan watching members of his security detail attack Kurdish protesters outside of the Turkish embassy in D.C. pic.twitter.com/OsnWUJD7EW — Josh Caplan (@joshdcaplan) May 18, 2017

Acest videoclip a fost postat pe Twitter de catre publicatia Vocea Americii.Ciocnirile violente din fata resedintei ambasadorului turc au avut loc dupa primirea presedintelui Erdogan la Casa Alba, unde Donald Trump l-a laudat pentru lupta dusa impotriva extremismului islamist din Turcia.Presedintele american nu a vorbit niciun moment despre acuzatiile aduse impotriva presedintelui turc, desi aceasta conduce un regim autoritar, care se aseamana din ce in ce mai mult cu o dictatura la portile Europei.Erdogan apare in videoclip in timp ce priveste din masina ciocnirile violente din fata resedintei ambasadorului turc, iar apoi se ridica in picioare si asista in continuare la incident.Nu exista informatii ca presedintele a comunicat cu bodyguarzii sai, indemnandu-i in vreun mod sa-i atace pe protestatarii pro-kurzi din Washington.Un consilier al presedintelui este surprins in videoclip in timp ce vorbeste cu un al consilier, iar acesta din urma se indreapta spre un grup de sustinatori ai presedintelui Erdogan.Cateva secunde mai tarziu, membrii grupului se indreapta cu viteza spre intrarea resedintei ambasadorului si ii ataca violent pe protestatarii, care tocmai ridicase un drapel al Kurdistanului.Noua persoane au ajuns la spital in urma incaierarii, iar reprezentantii departamentului de Stat au condamnat in termeni duri incidentul din fata resedintei ambasadorului turc de la Washington.Autoritatile americane continua investigatia si au cerut colaborarea turcilor pentru identificarea bodyguarzilor implicati in ciocniri, dar nu este clar ce masuri s-ar putea lua impotriva acestora.