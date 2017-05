Lege pentru abdicarea lui Akihito. Acesta va fi primul imparat nipon care renunta din ultimii 200 de ani

Retragerea lui Akihito va fi prima din Japonia de la cea a imparatului Kokaku in 1817. Guvernul nipon considera ca momentul potrivit pentru abdicare ar fi in decembrie 2018, cand conducatorul tarii implineste 85 de ani si incheie trei decade ca sef de stat.Noua legislatie a fost elaborata special pentru Akihito, pentru a preveni viitoare abdicari, date fiind problemele cu care se confrunta familia imperiala in plan succesoral.Aceste probleme s-au vazut scoase in evidenta chiar in urma cu trei zile, atunci cand printesa Mako, in varsta de 25 de ani si nepoata a lui Akihito, a anuntat ca se va casatori cu un coleg de universitate, ceea ce o va face sa-si piarda statutul sau regal.Pe langa faptul ca nu permite abdicarea, legea din 1947 care reglementeaza casa imperiala a eliminat asa-numitele ramuri colaterale, astfel incat toate femeile care se nasc in cadrul casei isi pierd statutul regal prin casatoria cu un om de rand, ceea ce de atunci a redus substantial numarul membrilor sai.