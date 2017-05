Fostul solist al trupei Soundgarden, Chris Cornell, s-a sinucis prin spanzurare - raport autopsie

Cornell, 52 de ani, a fost gasit mort miercuri noapte in baia camerei sale de hotel din Detroit dupa ce tinuse un concert cu formatia sa in oras.Potrivit raportului preliminar de autopsie, moartea lui Cornell a fost catalogata drept sinucidere prin spanzurare, a transmis biroul de medicina legala din districtul Wayne. Ultima melodie pe care el a cantat-o a fost "In my time of dying" , cu cateva ore inainte de decesul sau.Primele versuri din melodie, arata televiziunea americana de stiri, sunt:"In my time of dying, I want nobody to mournAll I want for you to do is take my body home".Solistul si chitaristul american a fost unul dintre fondatorii miscarii grunge in Seattle, in anii '90, cand a infiintat Soundgarden. Cu aceasta formatie a lansat melodii precum Black Hole Sun si Spoonman.Dupa ce a plecat din Soundgarden, a infiintat supergrupul Audioslave, alaturi de Tom Morello, Tim Commerford si Brad Wilk, in 2001.