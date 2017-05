Presedintele american, Donald Trump, a negat joi ca ar fi incercat sa intervina in investigatia FBI privind o eventuala ingerinta a Moscovei in alegerile prezidentiale din noiembrie trecut, in care a invins-o pe democrata Hillary Clinton, transmit AFP si EFE.

"Intr-un moment sau altul, i-ati cerut in vreun fel directorului FBI, James Comey, sa inchida sau sa incetineasca o ancheta referitoare la Michael Flynn si...?", l-a intrebat un jurnalist pe Donald Trump, intr-o conferinta de presa sustinuta la Casa Alba cu omologul sau columbian, Juan Manuel Santos.

"Nu, nu. Urmatoarea intrebare?", l-a intrerupt pe ziarist presedintele american, potrivit Agerpres.