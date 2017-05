Parlamentul elen a adoptat joi seara noile masuri de austeritate de aproape 5 miliarde de euro, cerute de creditori, UE si FMI, 153 de deputati din cele doua partide din coalitia guvernementala, Syriza si Anel, votand pentru, in timp ce 128 de parlamentari au fost impotriva, transmit agentiile internationale de presa, citate de Agerpres Pachetul de masuri de austeritate cuprinde noi majorari de impozite si scaderi de pensii in valoare de 4,9 miliarde de euro, masuri care ar urma sa se aplice in perioada 2019-2020, cei doi ani care urmeaza dupa terminarea actualului plan de asistenta. In replica, pachetul include si masuri compensatorii pentru cei mai defavorizati, precum ajutoare pentru chirii si medicamente.