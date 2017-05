Atac in gara centrala din Milano

Un barbat cu origini nord-africane a injunghiat un politist si un soldat, in gara principala a orasului Milano, noteaza Reuters.Ambii barbati raniti au fost transportati la spital si se afla in afara oricarui pericol.Presa italiana declara ca barbatul a fost retinut de catre politie. Acesta a mai fost arestat in trecut pentru infractiuni legate de droguri.