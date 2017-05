Marine Le Pen isi anunta candidatura in alegerile legislative in fieful sau din Pas-de-Calais

Presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen a anuntat joi seara, pe postul TF1, ca va candida in alegerile legislative, in fieful sau din Henin-Beaumont, relateaza news.ro, conform Reuters.Ea si-a exprimat speranta ca va incarna o noua forta in Adunarea Nationala."Nu imi imaginam ca nu ma voi afla in fruntea trupelor mele intr-o batalie pe care o consider fundamentala", a declarat ea. "Nu am ezitat deloc", a subliniat ea.Marine Le Pen are sanse reale sa fie aleasa in aceasta circumscriptie. Vicepresedintele FN Steeve Briois este primarul orasului.