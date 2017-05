Fostul director CIA va depune marturie, pe 23 mai, in fata Comisiei pentru Serviciile de Informatii din Camera Reprezentantilor

Fostul director CIA, John Brennan, va depune marturie, pe 23 mai, in fata Comisiei pentru Serviciile de Informatii din Camera Reprezentantilor, in contextul investigatiilor privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, noteaza Reuters.Brennan va participa la o sedinta deschisa publicului si presei, urmata de o sesiune inchisa.Democratii forteaza formarea unei comisii independente de investigare a amestecului Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA.Trump declara ca numirea unei comisii independente in aceasta ancheta "raneste teribil tara noastra".Presedintele american Donald Trump a calificat joi drept "vanatoare de vrajitoare" numirea unui procuror special in ancheta privind presupusele legaturi intre membri ai echipei sale de campanie si Rusia, relateaza Agerpres citand AFP."Este cea mai mare vanatoare de vrajitoare impotriva unui politician din istoria americana", a scris Donald Trump pe Twitter.El a acuzat de asemenea campania lui Hillary Clinton si presedintia lui Barack Obama de "acte ilegale" pentru care "nu a fost numit niciodata un procuror special".Adjunctul procurorului general al Statelor Unite l-a numit miercuri pe fostul director al FBI Robert Mueller ca procuror special in ancheta asupra presupusei implicari a Rusiei in alegerile prezidentiale americane , a informat Departamentul de Justitie.Michael Flynn si alti consilieri din echipa de campanie a lui Donald Trump s-au aflat in contact cu oficiali rusi si alte persoane avand legaturi cu Kremlinul prin cel putin 18 convorbiri telefonice si e-mailuri pe parcursul ultimelor sapte luni ale campaniei din 2016, au indicat pentru Reuters fosti si actuali responsabili americani.Sase dintre aceste contacte, pana acum nedezvaluite, au constat in convorbiri telefonice intre ambasadorul rus in SUA Serghei Kisliak si consilieri ai lui Trump, inclusiv Michael Flynn, au afirmat trei fosti si actuali oficiali americani. Convorbirile dintre Flynn si Kisliak s-au accelerat dupa votul din 8 noiembrie, cand cei doi au discutat despre crearea unui canal de comunicare de rezerva intre Trump si presedintele rus Vladimir Putin, care sa ocoleasca birocratia impusa de securitatea nationala a SUA, considerata de ambele parti ca ostila imbunatatirii relatiilor, au explicat patru oficiali americani.Sursele au precizat pentru Reuters ca nu au gasit dovezi privind nereguli sau interferente cu Rusia in materialele analizate pana acum. Noile dezvaluiri cresc insa presiunea asupra lui Trump si a asistentilor sai pentru a pune la dispozitia anchetatorilor din FBI - politia federala americana - si Congres informatii complete privind interactiuni cu oficiali si alti responsabili rusi in timpul si imediat dupa alegerile prezidentiale din 2016.