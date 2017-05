Breaking New York: O masina a intrat cu viteza in pietoni, in Times Square. Cel putin un mort si mai multi raniti

O masina a intrat in pietoni in New York

BREAKING: Car plows into pedestrians in NYC’s Time Square - PIX11 pic.twitter.com/MfQHb7Xxqe — Breaking911 (@Breaking911) May 18, 2017

Many Injured in #newyork as car rams pedestrians at #timesquare 10 severely injured pic.twitter.com/VNdZYxQ5Pz — News Dump (@newsdump_) May 18, 2017

Departamentul de politie din New York a incercuit zona.Vehiculul care a intrat in pietoni este un Sedan de culoare rosie. Soferul a fost scos din masina, informeaza CBS New York.Unul dintre pietonii raniti a declarat pentru Reuters ca actiunile soferului par sa fi fost "intentionate"Cel putin o persoana si-a pierdut viata, anunta Reuters citand martori.Un martor a relatat pentru Reuters ca cel putin 10 persoane primeau ingrijiri la fata locului, in urma incidentului.