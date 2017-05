Japonia: Printesa Mako si-ar putea pierde titlul, daca se logodeste cu iubitul sau, care nu are sange albastru

Vestea a fost anuntata marti seara de televiziunea publica NHK si, de atunci, domina dezbaterile televizate, in asteptarea unui anunt oficial, in urmatoarele saptamani.Printesa Mako, in varsta de 25 de ani, este fiica cea mai mare a printului Akishino, al doilea fiu al imparatului. Viitorul logodnic, Kei Komuro, un tanar telegenic de 25 de ani, s-a intalnit pentru scurt timp cu presa miercuri. Evitand toate intrebarile legate de o posibila casatorie, el a promis ca va vorbi "cand va veni momentul".Mako isi va pierde titlul de printesa daca se va casatori cu Kei, pe care l-a intalnit la universitate, in virtutea unei legi controversate care nu se aplica insa si barbatilor. Imparatul Akihito si cei doi fii ai sai s-au casatorit cu femei care nu erau de rang nobiliar si care acum fac parte din familia imperiala.In conditiile in care tara se pregateste de prima abdicare a unui imparat in 200 de ani, aceasta noua veste reaprinde ingrijorarile legate de viitorului tronului si dezbaterile legate de aceasta lege.Conservatorii, printre care si premierul Shinzo Abe, se opun ferm unor schimbari, desi Japonia a mai fost condusa in istoria sa de femei."Aceasta veste buna subliniaza inca o data provocarile cu care se confrunta familia imperiala", comenteaza marele cotidian Asahi Shimbun, intr-un editorial publicat joi, in conditiile in care "este formata din sapte membri cu varsta sub 30 de ani, dintre care sase sunt femei". Singurul baiat este Hisahito, fratele lui Mako, in varsta de 10 ani.Inainte de nasterea sa, in 2006, Japonia isi punea intrebarea de a permite unei femei sa urce pe tron.Imparatul Akihito, care a urcat pe tron in 1989 dupa moartea tatalui sau Hirohito, a lasat sa se afle in august ca doreste sa se retraga, din cauza varstei. O lege in acest sens este in curs de pregatire, pe tron urmand sa urce printul mostenitor Naruhito. Unele voci spun ca legea ar putea include si o succesiune feminina.Dupa Naruhito, fratele sau printul Akishino si fiul acestuia, Hisahito, sunt in ordinea succesiuni la tron.