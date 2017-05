Casa Alba stia ca Mike Flynn era vizat de o ancheta a FBI inainte de a-l numi consilier pentru securitate nationala

Citand doua surse apropiate dosarului, ziarul afirma ca generalul Flynn il informase despre aceasta ancheta, in 4 ianuarie, pe Don McGahn, juristul sef al echipei prezidentiale de tranzitie, inainte de a fi numit in aceasta functie foarte sensibila.Flynn a fost nevoit sa demisioneze in 13 februarie, la mai putin de o luna dupa investirea lui Trump, in 20 ianuarie, pentru faptul ca nu a dezvaluit discutiile sale cu ambasadorul rus in Statele Unite, Serghei Kisliak.Acesta se afla in centrul unei anchete a FBI privind ingerinta ruseasca in campania prezidentiala americana din 2016.Potrivit Casei Albe, Flynn a plecat din functie pentru ca l-a mintit pe vicepresedintele Mike Pence asupra continutului exact al unei conversatii telefonice cu ambasadorul rus, in decembrie.Flynn ar fi evocat in aceasta discutie subiectul foarte sensibil al sanctiunilor americane impotriva Moscovei, impuse la sfarsitul lui 2016 de fostul presedinte Barack Obama, ca represalii la atacurile informatice rusesti care au vizat partidul Democrat.Potrivit presei americane, Trump ar fi incercat, fara succes, sa obtina de la seful FBI James Comey stoparea anchetei care il viza pe Michael Flynn.Comey, demis de Trump in 9 mai, a relatat aceasta conversatie intr-o nota scrisa citata de New York Times.Casa Alba contesta categoric aceasta versiune a faptelor, care ar putea constitui o posibila obstructionare a justitiei.Flynn, general in retragere, a fost nevoit, sub presedintia lui Obama, sa plece de la conducerea informatiilor militare (DIA, Defense Intelligence Agency) la doi ani dupa numirea sa in 2012, pe fondul conflictelor interne.Barack Obama l-a sfatuit pe Donald Trump sa nu-l numeasca pe Michael Flynn din cauza "comportamentului sau in calitate de sef al DIA", a afirmat un oficial al fostei administratii.