Cel mai greu om din lume, un mexican de peste 400 de kg, a supravietuit unei interventii de micsoare a stomacului. Cea mai mare dorinta a lui este sa poata merge din nou

Franco, care cantareste acum 420 de kilograme, a fost supus la 9 mai unei interventii de reducere a stomacului pentru a ramane cu capacitatea unui pahar de apa (circa 25 de centilitri), in loc de cinci litri cat avea initial.Recuperarea lui Juan Pedro este 'favorabila' si a demonstrat o evolutie surprinzatoare inca din prima zi a operatiei, a declarat presei medicul Jose Antonio Castaneda. Franco urmeaza un regim de mancare pasata, pe care o asimileaza in mod adecvat, pe langa ingerarea de suplimente alimentare si multivitamine.Medicul sau a spus ca tanarul in varsta de 32 de ani va ramane sub control strict medical, nutritional si psihologic, in perspectiva unei alte operatii peste sase luni, cand i se va instala laparoscopic un bypass gastric, care ii va permite sa solutioneze definitiv problema obezitatii sale extreme.Cazul lui Juan Pedro reprezinta un progres in medicina, mai ales intr-o tara ca Mexicul care ocupa unul din primele locuri pe plan mondial la obezitate si unde centrele nu sunt pregatite cu personal si infrastructura pentru a se ocupa de astfel de pacienti, a declarat medicul sau.Franco va mai pierde din greutate cu ajutorul bypass-ului gastric dar va avea nevoie de cel putin 18 luni pentru a se da jos din pat si a putea merge din cauza ulceratiilor si linfedemelor prezente la picioare. Una din marile dorinte ale lui Juan Pedro este de a putea merge din nou dupa ce a stat trei ani in pat.Tanarul, care a ajuns sa cantareasca 595 de kilograme, a spus ca este logodit si constient de faptul ca reprezinta "un caz special". El a incurajat si alte persoane care sufera de obezitate morbida sa-i urmeze exemplul si sa ceara ajutor.