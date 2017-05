​Cine este Robert Mueller, procurorul special care va ancheta prezumtivele ingerinte ale Rusiei in alegerile americane

In varsta de 72 de ani, fostul sef al FBI sub presedintii George W. Bush si Barack Obama a castigat atat respectul republicanilor, cat si al democratilor, neezitand sa se opuna Casei Albe in fata unor practici pe care le-a considerat ilegale."Mueller este o alegere perfecta. Un CV impecabil", a scris pe Twitter republicanul Jason Chaffetz.Robert Mueller poate fi caracterizat prin "determinare si spirit independent", a adaugat senatorul democrat Richard Blumenthal, unul dintre cei mai virulenti critici ai presedintelui Donald Trump.Robert Mueller este de acum insarcinat cu exploziva ancheta legata de un posibil complot intre anturajul lui Donald Trump si Rusia, care a provocat o furtuna politica in capitala americana, cu noi dezvaluri in presa in fiecare zi.si va fi primul procuror independent care va ancheta dosarul privind prezumtive ingerinte rusesti in alegerile americane.Numit in fruntea puternicei politii federale americane cu doar o saptamana inainte de atentatele din 11 septembrie 2001, Robert Mueller a ramas in acest post 12 ani.Lungul sau mandat a fost dominat de chestiuni legate de terorism si de supraveghere. A fost creditat cu o remaniere in profunzime a FBI in momentul in care agentia era amenintata inclusiv cu dezmembrarea, dupa esecul in atentatele din 11-Septembrie.Robert Mueller a aparat vastul program de supraveghere a comunicatiilor, dezvaluit de Edward Snowden, ca fiind de o "importanta capitala" pentru a impiedica teroristii.In 2004 insa a amenintat cu demisia din cauza unui program de interceptari extrajudiciare ordonat de presedintele George W. Bush dupa 11-Septembrie.- detinuse functii importante in sistemul judiciar american. A fost procuror federal in San Francisco, procuror federal si numarul doi in departamentul Justitiei sub presedintia lui George Bush tatal.A supervizat procesul fostului dictator din Panama Manuel Antonio Noriega, condamnat in SUA pentru trafic de droguri si spalare de bani, precum si ancheta privin explozia unui Boeing 747 al companiei americane Pan Am deasupra localitatii scotiene Lockerbie, in care si-au pierdut viata 270 de oameni in 21 decembrie 1988.Fost ofiter de marina, Robert Mueller a luptat in razboiul din Vietnam, unde a fost ranit.Longevitatea sa in fruntea politiei federale nu a fost depasita decat de cea a lui Edgard Hoover, fondatorul FBI care a asigurat conducerea institutiei timp de 48 de ani, pana la moartea sa.Robert Mueller este in prezent membru al unui cabinet juridic privat, din care va demisiona.