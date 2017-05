VIDEO Presedintele Donald Trump numeste in guvern un serif negru foarte controversat

Clarke, a carui imagine cu palarie de cow-boy este foarte cunoscuta, s-a aflat recent in dificultate dupa ce un om suferind de tulburari mentale a murit din cauza "deshidratarii acute" intr-o inchisoare din Milwaukee, de care raspundea. Acest detinut de 38 de ani, considerat prea zgomotos de gardieni, fusese privat de apa in mod deliberat in celula sa timp de sapte zile.Scandalul nu a impiedicat promovarea serifului Clarke, care l-a sustinut puternic pe Donald Trump in timpul campaniei sale prezidentiale, primind onoarea de a se exprima la tribuna Conventiei de investitura republicana.Acest negru ultraconservator sustine in special o promisiune emblematica a presedintelui: construirea unui zid de-a lungul intregii frontiere intre SUA si Mexic.David Clarke mai este cunoscut pentru interventiile sale la Fox News si la tribuna National Rifle Association (NRA), nr.1 in materie de lobby in favoarea armelor in SUA. El critica cu regularitate Black Lives Matter, o miscare ce denunta abuzurile politiei.Seriful din Milwaukee, cunoscut pentru declaratiile sale caustice, afirma ca confiscarea armelor e catre nazisti i-a lasat pe evrei "fara aparare in fata atacurilor".Intr-un mesaj pe Twitter in care denunta presupusa coruptie generalizata in administratia Obama, el estimase ca a venit timpul sa se recurga la "furci si la torte".Intr-un alt mesaj, la sfarsitul lunii ianuarie, el lansase un apel de a se trece la o ofensiva impotriva manifestantilor care protestau in aeroporturi impotriva decretului antiimigratie a lui Donald Trump, masura ce a fost suspendata de aproape patru luni.