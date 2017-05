Posibila interzicere a laptop-urilor in bagajele de mana pe zborurile UE-SUA, respinsa. Masura ramane in vigoare pentru opt state, majoritatea musulmane

Dar, dupa o intalnire de patru ore la Bruxelles unde s-a discutat despre amenintarile la adresa securitatii aviatice, oficialii au declarat ca inca sunt luate in considerare alte masuri.O sursa din cadrul UE a descris intalnirea de la Bruxelles ca fiind extrem de importanta. Autoritatile europene au fost asigurate de colegii din SUA ca intalnirea a insemnat inceputul unei ere de o mai buna comunicare pe probleme de securitate in mandatul presedintelui Donald Trump, mai spune sursa citata.Intalnirea a fost solicitata de oficialii UE, dupa recentele rapoarte sugerand ca autoritatile americane au noi informatii privind componentele laptopurilor transformate in explozivi.Detaliile unor amenintari concrete nu au fost facute publice, mai scrie sursa citata.Oficialii americani afirmasera ca au in vedere sa extinda si pentru Europa masura interzicerii laptopurilor in bagajul de mana din avion, masura care se aplica acum pe curse spre SUA din opt tari, majoritatea musulmane.Autoritatea americana Department of Homeland Security va anunta curand ca pasagerii care zboara intre Europa si SUA vor fi nevoiti sa-si lase laptop-urile in bagajul de cala, spuneau, saptamana trecuta, surse din industrie citate de presa americana.Marea Britanie a impus o masura asemanatoare pentru sase state.