Presedintele Braziliei a fost inregistrat aproband acte de coruptie (presa)

Michel Temer s-a intalnit la 7 martie cu Joesley Batista, unul dintre proprietarii grupului J&F care controleaza in principal gigantul din domeniul produselor din carne JBS, a informat ziarul. Cu acel prilej, Batista i-a explicat sefului statului ca ii plateste sume de bani lui Eduardo Cunha, aflat in inchisoare, pentru a-i cumpara tacerea, a adaugat O Globo.Inainte de a fi condamnat la sfarsitul luni martie la 15 de inchisoare pentru coruptie, Cunha, in trecut unul dintre cei mai influenti oameni politici din Brazilia, a actionat pentru destituirea fostei presedinte de stanga Dilma Rousseff."Trebuie sa continui asta (plata sumelor de bani)", i-a raspuns presedintele Temer, potrivit cotidianului."Presedintele Michel Temer nu a cerut niciodata plati pentru a obtine tacerea fostului deputat Eduardo Cunha. El nu a participat sau autorizat nicio operatiune avand ca obiectiv sa impiedice o marturie sau o colaborare cu justitia a fostului parlamentar", a raspuns presedintia Braziliei intr-un comunicat.Parchetul General si Curtea Suprema a Braziliei au explicat ca nu detin informatii despre aceasta afacere.Joesley Batista si fratele sau au semnat un acord cu justitia pentru a obtine o reducere a pedepsei, a precizat jurnalul.De mai multe luni, uriasul scandal de coruptie Petrobras loveste intreaga clasa politica din Brazilia.La inceputul lui aprilie, Curtea Suprema a autorizat deschiderea a 76 de anchete vizand peste o suta de politice de toate culorile, in cadrul afaceri de coruptie din jurul grupului de constructii Odebrecht, unul din dosarele afacerii Petrobras.In total, 77 fosti membri in conducerea gigantului BTP Odebrecht, care au incheiat intelegeri cu justitia in schimbul reducerii pedepselor.Cei 77 ¬ printre care 'patriarhul' familiei si presedintele companiei Emilio Odebrecht, precum si fiul sau si fost CEO Marcelo Odebrecht, aflat in inchisoare ¬ au dat 950 de declaratii unei echipe de 116 procurori.Aproape 2 miliarde de dolari ale Petrobras au fost deturnate pentru a alimenta conturile unor partide politice si ale unor alesi de toate orientarile.