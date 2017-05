Guvernul Macron, un pariu care mizeaza pe reasezarea politica si societatea civila (analiza AFP)

Emmanuel Macron si-a alcatuit miercuri primul Guvern - o echipa de 22 de membri, 18 ministri si patru secretari de stat relativ restransa - care mizeaza pe societatea civila si traduce reasezarea promisa, cu ministri provenind din dreapta, stanga si centrul esicherului, scrie AFP, citata de news.ro. Secretarul general al Palatului Elysee Alexis Kohler a anuntat la ora locala 15.00 fix (16.00, ora Romaniei), ora prevazuta, si dupa canoanele de gen, alcatuirea acestui Guvern a carui medie de varsta este 54 de ani.Mai multe figuri de marca ale societatii civile se disting: practicanta scrimei Laura Flessel ca ministru al Sporturilor, editoarea Francoise Nyssen ca ministru al Culturii sau Muriel Penicaud ca ministru al Muncii, care a lucrat la Danone si Dassault Systemes."Angajamentul unui guvern foarte restrans este intru totul respectat", cu "o alcatuire fara precedent" a Executivului, subliniaza anturajul lui Emmanuel Macron, care precizeaza ca, imediat dupa alegerile legislative din 11 si 18 iunie, "nu este imposibil sa avem o mica reajustare".Ministri candidati vor trebui sa demisioneze din post daca nu sunt alesi.Paritatea este de altfel perfect respectata - cu 11 femeii si 11 barbati la tot atatea ministere."Emmanuel Macron voia ca femeile sa ocupe ministere de prim-plan si sa nu fie trimise la portofolii care le sunt acordate in mod traditional sau mai putin importante", noteaza anturajul noului presedinte.Cele patru ministere regaliene au fost impartite intre doi socialisti - Jean-Yves Le Drian, unul dintre cei doi preluati din mandatul lui Francois Hollande, care trece de la Aparare la Europa si Afaceri Externe, cu Comertul extern in atributii, si Gerard Collomb, membru En Marche! din primul moment, care preia Internele - si doi reprezentanti ai centrului - Francois Bayrou si Sylvie Goulard la Armate.Nicolas Hulot ocupa un loc important in organigrama. Al doilea in ordinea protocolara si ministru de stat, el se va ocupa de Energie si intra pentru prima oara intr-un Guvern, dupa ce a fost infrant in alegerile primare ale Verzilor in vederea alegerilor prezidentiale din 2012.Fostul animator de la Ushuaia a fost deja prezentat ca urmand sa intre in Guvernul Hollande in ianuarie 2016, dupa ce a fost unul dintre artizanii COP21.Acest prim Guvern al erei Macron are, in pofida faptului ca este restrans, mai multi ministri decat primul Guvern Fillon, care a batut un record in Republica a V-a in acest domeniu, cu doar 15 ministri, patru secretari de stat si un inalt comisar.Intre minstri se afla patru socialisti - dintre care doi au trecut la En Marche! -, doi radicali de stanga, trei reprezentanti ai centrului, doi LR, iar restul provin din societatea civila.Cu Bruno Le Maire la Economie, exclus pe loc de Les Republicains (LR) si Gerald Darmanin la Actiune si Conturi Publice, Emmanuel Macron plaseaza Bercy la dreapta, tot mai fractionata. ￯Cu titlu personal￯, Francois Baroin, capul de afis al LR in alegerile legislative, a regretat aceste ralieri, apreciind ca nu este vorba despre o "reasezare", ci de o "dinamitare" politica.Numerosi socialisti intrati in noul Guvern reusesc de asemenea sa slabeasca Partidul Socialist (PS). "Cautiuni de stanga, dar Matignon si Bercy de dreapta", a scris prim-secretarul partidului Jean-Christophe Cambadelis intr-o prima reactie.In afara de Jean-Yves Le Drian, Annick Girardin este, asadar al doilea supravietuitor al erei Hollande, numita la Teritoriile de peste mari.Aplicand in mod strict regula necumularii de mandate, Jean-Yves Le Drian, care a fost autorizat in mandatul lui Francois Hollande sa cumuleze functiile de ministru al Apararii si presedinte al regiunii Bretagne va fi nevoit, de aceasta data, sa renunte la postul de la nivel regional.Seful Guvernului Edouard Philippe si presedintele MoDem Francois Bayrou, primar la Havre si, respectiv, Pau, este necesar, de asemenea, sa demisioneze din aceste executive locale.In dorinta de a evita vreo gafa , Macron a temperat si si-a anuntat alcatuirea Guvrnului cu o zi mai tarziu, pentru ca situatia fiscala a fiecaruia dintre ei si eventuale conflicte de interese sa fie ruguros verificate.Amintirea efemeruui secretar de stat Thomas Thevenoud, care a uitat sa-si declare veniturile la fisc, este inca prezenta in toate spiritele.Prima etapa a formarii noului Executiv a fost transata luni, odata cu numirea unui premier provenind din Partidul Les Republicains, Edouard Philippe, care a avut ca efect sa atate zazania in randul dreptei.Incepand de luni, 120 de alesi ai dreptei si de centru au semnat un apel in vederea ￯unui raspuns mainii intinse￯ de catre noul presedinte. ￯O palma￯ pentru candidatii LR, a apreciat deputatul Eric Ciotti.