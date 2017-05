Bulgaria: Un ministru adjunct demisioneaza, dupa ce presa a descoperit o poza in care foloseste salutul nazist

"Tensiunea creata nu foloseste guvernului, astfel incat am cerut sa fiu eliberat din functie", a spus ministrul adjunct pentru Dezvoltare regionala Pavel Tenev, intr-o conferinta de presa.Presa a descoperit aceasta fotografie compromitatoare pe contul de Facebook al lui Tenev, numit in functie in 4 mai.Conservatorul Boiko Borisov, premier pentru a treia oara, a incheiat un acord de guvernare inedit cu trei partide de extrema dreapta regrupate in formatiunea Patriotii uniti.Aceasta formatiune a primit doua posturi de vicepremier, doua ministere si mai multe portofolii de ministri adjuncti.