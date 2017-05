Parlamentul European adopta o rezolutie prin care cere lansarea procedurii articolului 7 din Tratatul de la Lisabona impotriva Ungariei, care poate duce la suspendarea dreptului de vot  

Intr-o rezolutie adoptata la Strasbourg cu 393 de voturi pentru, 221 impotriva si 64 de abtineri, eurodeputatii au apreciat ca situatia actuala din Ungaria prezinta "un risc clar de incalcare grava" a valorilor fundamentale ale Uniunii, ceea ce "justifica lansarea procedurii" prevazuta in articolul 7 al Tratatului de la Lisabona.Aceasta prevedere - care nu a fost niciodata folosita - poate duce la suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei in Consiliul European, care reuneste statele membre ale UE.In rezolutie, deputatii europeni deplang "o deteriorare grava a statului de drept, a democratiei si a drepturilor fundamentale in ultimii ani" in Ungaria, in special in ceea ce priveste "libertatea de expresie, independenta puterii judiciare si drepturile fundamentale ale migrantilor".Acestia cer retragerea unui proiect de lege care intareste controlul asupra ONG-urilor care beneficiaza de finantare straina, precum si a legii privind universitatile straine, care vizeaza Universitatea Europei Centrale (CEU), infiintata in Ungaria de miliardarul de origina ungara George Soros.Textul a fost aprobat in principal de deputatii socialisti, ecologisti si de extrema stanga, dar si de 67 dintre cei 216 alesi conservatori din grupul PPE (dreapta), din care face parte si partidului lui Orban.Liderul deputatilor PPE, germanul Manfred Weber, prezentase o rezolutie alternativa, mult mai clementa, dar care in cele din urma nu a mai fost supusa la vot.