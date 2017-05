Belgia: Parintii unui bebelus care a murit de malnutritie dupa ce a fost hranit exclusiv cu lapte vegetal risca 18 ani de inchisoare

Fara niciun aviz medical, acestia au presupus ca bebelusul este intolerant la lactoza si gluten si l-au hranit cu lapte exclusiv vegetal.Parintii copilului - flexitarieni, respectiv vegetarieni flexibili in practicile alimentare - si care au un magazin de produse bio, au considerat ca laptele praf nu este destul de hranitor si, de la 3 la 7 luni, l-au hranit exclusiv cu lapte vegetal. Timp de patru luni, au alternat laptele de porumb, orez, ovaz, quinoa sau hrisca.In noaptea de 6 iunie 2014, copilul a inceput sa vomite atat de mult incat parintii au decis sa-l duca cu masina la un doctor homeopat care se afla la o ora distanta de mers cu masina. Acesta insa i-a trimis la urgente, insa micutul nu a mai rezistat.In ziua mortii, copilul nu cantarea decat 4,3 kilograme. Dupa autopsie, s-a stabilit ca micutul a murit din cauza deshidratarii si a malnutritiei.Parintii spun ca au incercat sa face ce e mai bine pentru copilul lor. Mama a declarat, in lacrimi, in fata magistratilor, ca, daca ar fi stiut atunci cum vor decurge lucrurile, "poate ar fi consultat un medic mai devreme". "Dar sa fim acuzati de refuz deliberat de hranire, nu pot accepta. Ma sculam si de patru ori pe noapte pentru a-mi hrani copilul", a spus ea. Aceasta a explica ca a fost nevoit sa opreasca alaptarea la san dupa trei luni deoarece nu mai avea destul lapte."Noi nu am facut nimic rau si am facut tot ce stiam mai bine pentru a ne ingriji copilul", a spus si tatal.Acum, magistratii trebuie sa stabileasca responsabilitatea parintilor in ceea ce priveste hranirea copilului. Procurorul de caz afirma ca acestia "nu au facut nimic in fata slabirii" evidente a copilului, care a pierdut doua kilograme fara ca parintii sa faca nimic. "Au continuat iar si iar cu laptele lor vegetal", a aratat acesta.