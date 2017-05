Un baiat de 11 ani a intrat in telefoanele unor experti in cibernetica pentru a demonstra ca pana si ursuletii de jucarie pot fi folositi ca arme

Reuben Paul, care este in clasa a VI-a in Austin, Texas, si ursuletul sau au uimit sute de persoane la o conferinta in Olanda despre securitatea cibernetica.





“De la avioane pana la automobile, de la telefoane inteligente pana case inteligente, orice sau orice jucarie poate face parte din Internetul tuturor lucrurilor (Internet of Things)” a spus Reuben la centrul de conventii World Forum din Haga, care a subliniat ca orice poate fi folosit ca arma, chiar si ursuletii de jucarie.









Acesta a demonstrat de pe scena cum ursuletul sau, prin conectarea la cloud prin wifi si Bluetooth, poate primi si transmite mesaje.





Conectand la laptopul sau la un dispozitiv numit “Raspberry Pi” - un mic calculator de marimea un card de credit - Reuben a scanat dispozitivele cu Bluetooth disponibil si , spre uimirea tuturor, a descarcat imediat zeci de numere de telefon, inclusiv a unor oficiali de top.

Apoi, folosind un limbaj informatic numit Python, a putut controla ursuletul sau prin intermediul unuia dintre numerele de telefon si a inregistrat un mesaj de la public.