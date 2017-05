Vladimir Putin se ofera sa trimita Congresului american inregistrarea discutiilor dintre Donald Trump si Serghei Lavrov

"Daca administratia americana autorizeaza, suntem pregatiti sa oferim inregistrarea conversatiei dintre Lavrov si Trump Congresului si Senatului americane", a declarat Putin, intr-o conferinta de presa sustinuta la Soci alaturi de premierul italian Paolo Gentiloni.Acesta a glumit afirmand ca il va "mustra" pe ministrul sau de Externe pentru faptul ca "nu a impartasit informatiile sale secrete" cu el sau cu serviciile speciale rusesti, declansand rasul lui Lavrov si al altor oficiali rusi.In opinia lui Putin, in SUA domneste "schizofrenie politica". "Ce vor mai inventa aceste persoane care gestioneaza prostiile astea? Daca nu inteleg ca isi prejudiciaza propria tara, sunt pur si simplu prosti. Daca inteleg totul, sunt periculosi si necinstiti", a continuat el.Donald Trump a fost acuzat de Washington Post ca a divulgat informatii secrete legate de o operatiune pregatita de gruparea jihadista Stat Islamic, in timpul unei intalniri care a avut loc in 11 mai cu Serghei Lavrov si ambasadorul rus in SUA, Serghei Kisliak, in Biroul Oval.Aceste informatii au fost comunicate de un partener al SUA care nu a autorizat Washingtonul sa le difuzeze mai departe. Surse americane afirma ca statul partener ar fi fost Israelul.Aceste dezvaluri au provocat un scandal major in SUA.Chuck Schumer, liderul opozitiei democrate din Senat, a cerut ca transcriptul intalnirii dintre Trump, Lavrov si Kisliak sa fie transmis comisiilor de informatii ale Congresului.