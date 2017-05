Theresa May: Regatul Unit va continua schimbul de informatii cu Statele Unite

Theresa May

Premierul Marii Britanii, Theresa May, a spus, miercuri, ca Marea Britanie are incredere in relatia sa cu Statele unite al Americii si ca va continua sa schimbe informatii cu principalul sau aliat, transmite Reuters.





Presedintele Donald Trump a aparat decizia sa de a discuta informatii cu Rusia in timpul unei intalniri de saptamana trecuta la Casa Alba, spunand ca a avut “un drept absolut” de a schimba “fapte legate de terorism si siguranta zborurilor”. Cu toate acestea, Theresa May a spus ca va continua sa schimbe informatii la fel cum o face cu orice stat.





“Deciziile cu privire la ce discuta presedintele Trump cu cineva pe care l-a primit la Casa Alba este o chestiune care il priveste pe presedintele Trump”, a declarat May la o conferinta de presa.





“Continuam sa lucram cu Statele Unite si continuam sa facem schimb de informatii cu Statele Unite asa cum o facem cu alte state din lume pentur ca toti lucram impreuna pentru a face fata amenintarilor”, a continuat May.