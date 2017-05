Israelul, foarte discret dupa aparitia unor stiri potrivit carora informatia secreta divulgata de Trump lui Serghei Lavrov provenea de la o sursa israeliana

Cu cateva zile inainte de vizita lui Trump in Israel, lunea viitoare, responsabilii israelieni evitau sa comenteze direct aceste informatii care implica tara in acest scandal.Ministrul Apararii Avigdor Lieberman scria miercuri pe Twitter ca "relatiile securitare dintre Israel si Statele Unite, cel mai mare aliat al nostru, sunt profunde, importante si fara precedent prin intinderea lor".Acesta insa s-a abtinut sa evoce eventuala divulgare de catre presedintele american a unor informatii care ar fi fost transmise in prealabil de catre Israel Statelor Unite.Potrivit Washington Post si altor ziare americane, Trump a dezvaluit intr-o intalnire cu Serghei Lavrov, saptamana trecuta, informatii clasificate legate de un proiect al organizatiei jihadiste Stat Islamic (EI) de a crea computere portabile care pot exploda la bordul unui avion, numind un oras din Siria unde o sursa ar fi colectat aceste informatii.Un oficial al administratiei americane a confirmat marti seara informatiile New York Times potrivit carora informatia divulgata de presedintele american provenea din Israel.Aceste informatii tin prima pagina a ziarelor israeliene, care se intrebau ce consecinte ar putea avea aceste informatii asupra cooperarii dintre Israel si SUA, daca se confirma.Presa israeliana sublinia riscul ca aceste informatii sa ajunga in mainile Iranului si ale aliatului sau, miscarea siita libaneza Hezbollah, care, ca si Rusia, sustin regimul sirian.Iranul si Hezbollahul sunt dusmani declarati ai Israelului.In ianuarie, chiar inainte de investirea lui Trump ca presedinte, cotidianul israelian Yedioth Ahronoth a scris ca membri ai serviciilor americane de informatii si-au sfatuit colegii israelieni sa fie prudenti in transmiterea de informatii, pe viitor, catre administratia americana.Acesti membri ai serviciilor secrete considerau ca presedintele rus Vladimir Putin are mijloace de presiune asupra lui Trump care i-ar putea permite sa obtina informatii de la acesta.