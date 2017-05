CNN: Trump ar putea fi pus sub acuzare de obstructionarea justitiei, dupa ce a impus oprirea anchetarii lui Michael Flynn

Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, risca acuzatia de obstructionare a justitiei, dupa ce i-ar fi cerut fostului sef al FBI James Comey sa opreasca ancheta federala asupra fostului sau consilier, Michael Flynn, sustine CNN.









Solicitarea lui Donald Trump ca fostul sef FBI sa opreasca anchetarea lui Michael Flynn ar putea sa il puna pe presedinte sub acuzatia de obstructionare a legii, arata CNN.





Potrivit postului de televiziune, obstructionarea justitiei este o infractiune federala care acopera orice incercare a unei persoane de a “influenta, obstructiona sau impiedica” - inclusiv prin corupere - “aplicarea corecta a legii” intr-o procedura in derulare, inclusiv de catre Congres.





“Sper ca poti lasa asta” ar fi notat Comey intr-un raport in care Comey detaliaza conversatia cu presedintele SUA imediat dupa o intalnire in Biroul Oval, care a avut loc in ziua ulterioara demisiei lui Flynn.





Cu toate acestea, expertii juridici consultati de CNN au facut trimitere la doua avize scrise de Departamentul de Justiție al Oficiului de Consilier Juridic (OLC) în 1973 și 2000 CARE concluzioneaza că rechizitoriul sau urmărirea penală a unui președinte în exercițiu ar submina în mod inadmisibil capacitatea executivului de a-și îndeplini funcțiile atribuite constituțional.





"Punctul nostru de vedere este că un președinte in functie este imun constituțional acuzațiilor de urmărire penală și a urmăririi penale”, arata concluzia notei din 2000, scrisa de procurorul general adjunct Randolph D. Moss.

Michael Flynn a demisionat din functia de consilier pentru securitate nationala la jumatatea lunii februarie, la mai putin o luna de la investirea in functie. Demisia a avut loc imediat dupa ce presa a scris ca Departamentul de Justitie a avertizat administratia Trump ca Flynn nu a spus adevarul autoritatilor in legatura cu discutiile sale cu ambasadorul rus si ar putea fi vulnerabil la santaj din partea Moscovei.