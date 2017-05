Trump i-ar fi cerut fostului sef al FBI sa opreasca ancheta impotriva lui Michael Flynn. Un oficial al Casei Albe neaga

Presedintele Donald Trump i-a cerut fostului sef al FBI James Comey sa opreasca ancheta federala in cazul fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, relateaza news.ro citand The New York Times. Un oficial de la Casa Alba a negat, insa, ca presedintele Trump ar fi facut o astfel de solicitare.

Solicitarea a fost formulata in luna februarie, cu ocazia unei intalniri in Biroul Oval, si este mentionata intr-un memo scris de Comey la putin timp dupa aceea.

Comey ar fi detaliat in memo conversatia cu presedintele SUA imediat dupa intalnire, care a avut loc in ziua ulterioara demisiei lui Flynn, mai scrie New York Times, invocand afirmatiile a doua persoane care au citit documentul redactat de fostul sef al FBI.

Conform CNN, un oficial al Casei Albe a negat ca presedintele Donald Trump i-ar fi cerut lui Comey sau oricui altcuiva sa inchida vreo investigatie, inclusiv pe cea vizandu-l pe Flynn, desi in repetate randuri a apreciat ca fostul sau consilier este o persoana decenta, care si-a slujit si aparat tara.

Sursa citata a precizat ca ceea ce a fost prezentat nu reflecta corect si riguros conversatia dintre presedinte si Comey.

Michael Flynn a demisionat din functia de consilier pentru securitate nationala la jumatatea lunii februarie, la mai putin o luna de la investirea in functie. Demisia a avut loc imediat dupa ce presa a scris ca Departamentul de Justitie a avertizat administratia Trump ca Flynn nu a spus adevarul autoritatilor in legatura cu discutiile sale cu ambasadorul rus si ar putea fi vulnerabil la santaj din partea Moscovei.