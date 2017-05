Intalnire Trump-Erdogan: Discutii cheie pentru intarirea relatiilor dintre Turcia si SUA/ "Este o mare onoare sa il avem pe presedintele Erdogan aici"

Donald Trump l-a primit marti pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, la Casa Alba, intr-o prima intalnire fata-in-fata dupa ce presedintele american a anuntat ca va inarma militarii kurzi, ceea ce a tensionat relatiile dintre cele doua state, noteaza Reuters."Este o mare onoare sa il avem pe presedintele Erdogan aici", a declarat Trump inainte de intalnire. "Vom avea discutii lungi si delicate. Stiu ca acestea vor fi foarte productive. Avem o relatie extrem de buna si stiu ca o vom imbunatati", a adaugat presedintele american.Presedintele turc a vorbit despre relatiile foarte bune pe care le are cu Statele Unite, dar a accentuat faptul ca Turcia nu va accepta luptatori kurzi in regiune, desi nu a criticat direct decizia Statelor Unite de a-i inarma."Dorinta mea cea mai fierbinte este ca (SUA) sa revina asupra acestei erori fara intarziere", a spus Erdogan, intr-o conferinta de presa la Ankara.Turcia considera YPG o grupare "terorista", dar SUA sustin puternic aceste militii in lupta impotriva gruparii Stat Islamic.Declaratia lui Erdogan vine in conditiile in care un purtator de cuvant al coalitiei internationale care lupta impotriva gruparii Stat islamic a anuntat ca o parte a materialului militar destinat gruparilor kurde este deja in teritoriu si ar putea fi distribuita "foarte rapid".