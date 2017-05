Comisia Europeana ameninta Ungaria si Polonia cu proceduri de infringement daca nu incep sa primeasca refugiati, pana in iunie

"Daca nimic nu se face pana la urmatorul nostru raport din iunie, Comisia nu va ezita sa isi foloseasca puterile in virtutea tratatelor si sa deschida proceduri de infringement", a declarat comisarul pentru Migratie, Dimitris Avramopoulos, intr-o conferinta de presa sustinuta la Strasbourg.In fata afluxului extraordinar de solicitanti de azil din Italia si Grecia, tarile UE au convenit in septembrie 2015 sa repartizeze de maniera exceptionala pana la 160.000 de persoane, in doi ani din aceste doua tari in restul Uniunii.Dar acest plan temporar de "relocare", care ar fi trebuit sa simbolizeze solidaritatea europeana, a ilustrat mai degraba diviziunile dintre statele membre, care l-au aplicat foarte greu, sau chiar deloc, in unele cazuri. In 16 mai, doar 18.418 solicitanti de azil au fost repartizati, a precizat marti Comisia."Cer Poloniei si Ungariei, care nu au relocat nici macar o persoana, sa inceapa sa o faca imediat", a spus Avramopoulos.Potrivit Comisiei Europene, cele doua tari, alaturi de Austria, sunt singurele state membre care nu au inceput inca sa primeasca solicitanti de azil potrivit cotelor stabilite in 2015.Austria, care a cerut o exceptare temporara de la acest plan, "s-a angajat insa formal sa relocheze 50 de persoane din Italia, o decizie salutata de Comisie", care cere acelasi lucru si pentru Grecia.Executivul european a indicat si cazul Cehiei, care nu a mai contribuit la acest plan "de aproape un an".