Tudorel Toader: Arhiva SIPA se afla la Administratia Penitenciarelor, vom vedea nivelul de secretizare pentru a vedea cine are competente

Acesta a precizat ca a discutat cu directorul ANP despre acest subiect si se va documenta "riguros" cu privire la istoricul acestei arhive."Trebuie sa vedem nivelul de secretizare. Nu stiu ce e in arhiva. In functie de nivelul de secretizare vedem si cui ii revine competenta desecretizarii, ministrului, guvernului sau CSAT. Sper sa nu fie informatii chiar atat de importante pentru siguranta statului in arhiva", a adaugat ministrul Justitiei.Intrebat cum comenteaza declaratia facuta in urma cu o zi de liderul PSD, Liviu Drangea, potrivit caruia daca ministrul Justitiei nu va desecretiza raportul facut in cadrul ministerului cu privire la disparitia unor dosare din arhiva SIPA increderea sa va fi "aproape de zero", Tudorel Toader a raspuns: "Nu e competenta mea sa judec aceste afirmatii".