Primarul din Amsterdam inaugureaza marti un "bordel municipal" operat de prostituate

Initiativa a consiliului municipal, noul bordel va ocupa 14 "ferestre" din patru cladiri aflate in Cartierul Rosu din Amsterdam.Circa 40 de lucratoare sexuale vor opera in incinta, bordelul fiind condus de o fundatie intitulata "My Red Light" in care prostituatele au un rol activ."Totul din acest proiect, de la statute la decorarea camerelor este gandit de lucratoarele sexuale", a spus una dintre prostituatele implicate, care a dorit sa nu i se dea numele.Prostitutia este legala in Olanda din anul 2.000. Proprietarii de afaceri din domeniul sexului trebuie sa obtina o licenta si sa respecte regulile municipale, iar practicantii acestei profesiuni legale taxe.Olandezii spera ca prin legalizarea prostitutiei vor crea o industrie a sexului "curata", unde lucratorii sexuali independenti pot castiga bani fara sa depinda de proxeneti.