Donald Trump afirma ca are tot dreptul sa impartaseasca informatii legate de terorism si securitate aeriana cu Rusia

"In calitate de presedinte am dorit sa impartasesc cu Rusia (in timpul unei reuniuni la Casa Alba cunoscuta public), asa cum am tot dreptul, fapte legate de (...) terorismul si securitatea aeriana. Din motive umanitare, si in plus doresc ca Rusia sa-si accelereze puternic lupta impotriva SI (gruparea jihadista Stat Islamic, n.r.) si terorism", a scris el pe Twitter, in cursul diminetii.Reactia sa vine dupa ce The New York Times a scris, citand surse neidentificate, ca Donald Trump s-a laudat cu informatii clasificate in intalnirea cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si ambasadorul rus Serghei Kisliak, saptamana trecuta, oferind detalii care ar putea sa expuna sursa informatiilor si modul in care au fost colectate.Informatiile dezvaluite de Trump in intalnirea cu Lavrov si Kisliak se refera la un complot al Statului Islamic, potrivit acestor oficiali.Amenintarea era legata de folosirea laptopurilor in avioane.Un aliat apropiat, care-si pazeste atent secretele a frunizat aceasta informatie, considerata atat de sensibila incat oficialii americani nu au impartasit-o larg in cadrul Guvernului Statului Unite si nici nu au transmis-o altor aliati.Divulgarea ei de catre Trump nu pare insa ca a fost ilegala. Presedintele are puterea sa declasifice aproape orice, scrie NYT.Insa impartasirea informatiei fara acordul expres al aliatului care i-a furnizat-o reprezinta o incalcare majora a etichetei spionajului si ar putea sa puna in pericol o relatie cruciala in impartasirea informatiilor.Casa Alba a negat acuzatiile.