Liderul laburistilor, Jeremy Corbyn, si-a prezentat programul de guvernare: Impozite majorate pentru veniturile mari, val de nationalizari, stoparea austeritatii

Liderul sau, Jeremy Corbyn, a prezentat acest "program de speranta" drept unul "responsabil si radical", impotriva "fricii" promise de Partidul Conservator al premierului Theresa May, care se apropie de 50% in sondaje.Acesta promite sa duca la bun sfarsit Brexitul mentinand insa prioritara pastrarea locurilor de munca si acuzand actuala putere ca guverneaza "pentru bogati, elite si interesele particulare".In caz ca va castiga, el promite un val de nationalizari, in sectorul transporturilor (feroviar si auto) si al energiei.Royal Mail, operatorul postal al tarii, ar reveni astfel in proprietatea statului. Privatizarea sa, in 2013, sub guvernul conservator David Cameron, este calificata de laburist drept o "greseala istorica".Laburistii promit si cresterea cu 6 miliarde de lire (7 miliarde euro) a fondurilor atribuite NHS, serviciul public de sanatate, si cu 1,6 miliarde (1,9 miliarde euro) pentru cheltuielile sociale.Pentru a finanta aceste masuri, Corbyn propune reforme fiscale importante pentru companii si persoane fizice.O reforma impozitului pe venit ar viza 5% dintre contribuabilii cei mai bogati si ar fi insotita de crearea a doua noi transe de impozitare.Potrivit The Guardian, rata marginala de impozitare ar fi ridicata la 45% (fata de 40% in prezent) pentru veniturile mai mari de 80.000 de lire (94.000 euro), si la 50% (45% in prezent) pentru veniturile mai mari de 150.000 de lire (176.000 euro).Laburistii vor de asemenea sa majoreze impozitul pentru companii la 26% (fata de 20% in prezent) si sa impuna o noua taxa pentru companiile care acorda stimulente. Aceasta taxa s-ar ridica la 2,5% pentru veniturile anuale mai mari de 330.000 lire (387.000 euro) si la 5% pentru cele peste 500.000 de lire (586.000 euro).Corbyn crede ca in acest fel va reduce inegalitatile din societatea britanica.O scara salariala de 1 la 20 in companii va deveni un criteriu de atribuire pentru licitatiile publice.Liderul laburist considera ca programul sau este echilibrat, in conditiile in care cele 57 de miliarde de lire venituri generate de impozite si taxe vor permite finantarea cheltuielilor, estimate la 55 de miliarde de lire.